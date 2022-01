Türkei Journalistin wegen Erdogan-Beleidiung festgenommen

Sedef Kabas wurde am Samstag in ein Gefängnis in Istanbul gebracht, wie ihr Anwalt Ugur Poyras der Deutschen Presse-Agentur sagte. Demnach hatte ein Gericht ihre Festnahme wegen "Beleidigung des Präsidenten" angeordnet. Er werde gegen die "unrechtmäßige" Entscheidung Beschwerde einlegen, sagte Poyras weiter. "Wir hoffen, dass die Türkei bald zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehren kann", so der Anwalt.