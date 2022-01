Türkei Erdogan droht mit Maßnahmen gegen "schädliche" Medieninhalte

Kritiker: Türkei verschärft Zensur

Die neue Richtlinie droht laut Kritikern die Zensur in der Türkei zu verschärfen. "Das in der Verfassung garantierte Recht auf freie Meinungsäußerung darf nicht zerstört werden. Die Richtlinie hat keine Rechtsgrundlage, aber in der Praxis bedeutet sie mehr Druck/Zensur", schrieb Anwalt Veysel Ok auf Twitter.