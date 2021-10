Tübingerin initiiert Auszeichnung Neuer Preis für Architektinnen

Berlin/Tübingen - Die Tübinger Kunsthistorikerin Ursula Schwitalla und die Berliner Architektin Christiane Fath haben einen Internationalen Preis für Architektinnen initiiert. Ausgelobt wird die Auszeichnung vom Verein Diversity in Architecture, der im Juni in Berlin gegründet wurde. Ziel des anlässlich der 17. Architekturbiennale in Venedig lancierten Preises sei, das Gleich­gewicht zwischen ausgezeichneten Architektinnen und Architekten zu unterstützen und Role Models für die jüngere Generation der Architektinnen zu würdigen, heißt es in einer Mitteilung. Der Preis soll 2023 erstmals an internationale Architektinnen vergeben werden.