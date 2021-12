Tübinger OB zu Omikron Palmer fordert Impfpflicht ab Mitte Januar

Dass am Dienstag ein entsprechender Beschluss gefasst wird, hält Palmer selbst für unwahrscheinlich. „Im Papier des Expertenrats steht davon nichts“, so Palmer. Das prominent besetzte Wissenschaftlergremium hatte am Sonntag seine erste Stellungnahme abgegeben, die vermutlich in die Beschlüsse vom Dienstag einfließen wird.