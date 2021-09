Tübinger Mediziner Studie: Corona-Impfung nicht an Thrombosen schuld

Nachdem es in seltenen Fällen innerhalb von sechs Wochen nach Impfungen mit vektorbasierten Covid-Impfstoffen zu Blutgerinnseln in Gehirn oder Bauch gekommen war, wollte es ein Tübinger Forschungsteam um Professor Tamam Bakchoul genauer wissen. Bekannt war bereits, dass die Bildung von Antikörpern gegen ein Protein namens „Plättchen-Faktor 4 (PF4)“ Thrombosen dieser Art bewirken kann. Bei der Untersuchung ließ sich dann aber keine Korrelation zwischen der Menge dieser Antikörper bei Menschen mit Blutgerinnseln und solchen ohne feststellen. Das Studienergebnis wurde im Fachmagazin „Fachzeitschrift New England Journal of Medicine“ publiziert. (2169/20.09.2021)