Tübingens OB Boris Palmer Politikwissenschaftler: Skandal bis zur Wahl vergessen

Wegen einer Aussage über den früheren Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo, der einen nigerianischen Vater hat, werfen die Grünen Palmer Rassismus vor und wollen ihn aus der Partei werfen. Der Fall sei ein „Stresstest“ für die Partei, sagte Diederich. „Das ist auch normal für Parteien, die ihr Spektrum erweitern: Sie müssen sich auf breiterer Front auseinandersetzen.“ Für die Grünen sei es sehr schwer auszuhalten, jemanden nach solchen Äußerungen in der Partei zu behalten. Und gerade jetzt bei steigenden Umfragewerten wolle die Partei alles vermeiden, was schädlich sein könnte, so der Forscher.