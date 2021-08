TSV Benningen siegt Spätes Tor sorgt für Erlösung

Von einem „heißen Ritt“ und „hochverdienten Sieg“ spricht Benningens Trainer Thomas Lembeck, der die kämpferische Einstellung seiner Mannen lobte. Und vor allem: Nachdem man in den jüngsten Testspielen gegen den VfR Heilbronn und den GSV Pleidelsheim sieben beziehungsweise acht Gegentore kassiert hatte, stand diesmal hinten die Null. „Das tut natürlich gut“, so Lembeck. Mit seiner Einschätzung, dass sich der Gast aus Höfingen nicht hätte beschweren dürfen, wenn es zur Pause 3:0 oder gar 5:0 gestanden hatte, traf er ins Schwarze. Denn während Höfingen zwar gut in die Zweikämpfe kam, sich aber so gut wie keine Chancen erspielte, wurde es bei den Benninger Angriffen immer gleich brandgefährlich.