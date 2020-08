TSV Affalterbach Platzverweis bricht dem TSV Affalterbach das Genick

Und keine drei Minuten nach dem Wechsel schien die Sache endgültig erledigt, als TSV-Keeper Marcel Volz ein Schuss durch die Hände zum 0:3 ins Tor rutschte. „Kein Vorwurf, der war aus kurzer Distanz. Aber so einen lässt er nur alle zehn Jahre mal durch“, fand Heinzelmann. Für viele Überraschend war dann aber, dass es in der Schlussphase durchaus noch einmal spannend wurde. Denn trotz der Unterzahl und des klaren Rückstands kämpfte der TSV weiter – und belohnte sich in der 69. Minute mit dem 1:3 nach einem schönen Schuss des eingewechselten Selver Sejdovic. Auf einmal drängten die Affalterbacher die Gäste in die eigene Hälfte. Und hätte Sascha Diehl ein bis zwei Nummern größere Füße, dann hätte er eine Flanke in der 77. Minute wohl so gut erwischt, dass der Ball zum 2:3 im Tor gelandet wäre. „Es zeigt den Charakter der Mannschaft, dass sie bis zum Ende gekämpft hat. Deshalb bin ich auch wirklich stolz auf die Jungs. Die Ludwigsburger wirkten zum Schluss auf mich etwas müde. Daher hätte ich es gerne gesehen, wenn wir in Gleichzahl bis zum Ende hätten durchspielen können“, fand Michael Heinzelmann. Doch so blieb es beim 1:3 und dem klaren Fazit: Der AKV Ludwigsburg ist verdient Bezirkspokalsieger der Saison 2019/20 geworden. TSV Affalterbach:

Volz – Kretschmer (68. Dressler), D. Storz, Wendel, Marcel Müller – Bytyqi (61. Sejdovic), Marc Müller, Stephan (90. Skoko), Haußmann, Diehl – Grothe (84. T. Storz)