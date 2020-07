TSV Affalterbach Ohne Cheftrainer ins Bezirkspokal-Finale

Affalterbach - Es ist definitiv ein Highlight für die Fußballer des TSV Affalterbach. Zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte haben sie es ins Finale des Bezirkspokals geschafft. Vor sechs Jahren gab es ein hauchdünnes 0:1 nach Verlängerung gegen den VfB Neckarrems II. Am Sonntag (17 Uhr) hat man gegen den Bezirksligisten AKV Ludwigsburg als klassentiefere Mannschaft immerhin Heimrecht. Allerdings fehlt auch Trainer Mauro Pedace, der ausgerechnet nach dem Halbfinal-Erfolg am vergangenen Sonntag in Urlaub gegangen ist. Somit übernimmt also Co-Trainer Michael Heinzelmann die Verantwortung.