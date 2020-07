TSV Affalterbach Mit Kampf und Glück ins Pokalfinale

In der Schlussphase drängten die fitteren Aldinger auf den Ausgleich, fuhren einen Angriff nach dem anderen. Doch einmal streifte der Ball nur die Querlatte (69.), oder Marcel Volz parierte (73., 76. und 88.). „Er war heute sehr gut“, lobte Mauro Pedace seinen Schlussmann. „Und wir hatten in zwei, drei Szenen das Glück, dass wir keinen Elfmeter gegen uns bekommen haben. Besonders hoch kochten die Emotionen der Gäste und ihres Anhangs in der 86. Minute, als der Schiedsrichter ein Foul am Strafraumeck noch vor der Linie gesehen hatte. Auch nach einer kurzen Besprechung mit seinem Assistenten blieb es bei dieser Entscheidung – sehr zum Ärger der Aldinger, die zudem in der Nachspielzeit noch einen Volleyschuss an den Innenpfosten setzten.