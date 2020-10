TSV 1899 Benningen Niederlage selbst eingeleitet

Vor allem in der ersten Halbzeit aber waren die Benninger durchaus auf Augenhöhe. Zwar hatten die Gäste mehr Ballbesitz und eine klarere Struktur im Spiel. Doch die gefährlicheren Situationen spielten sich vor dem Hessigheimer Tor ab. So landeten in der ersten Viertelstunde ein Schuss von Patrick Flamm in den Armen des Gäste-Keepers und ein Kopfball von Chris Linke knapp über der Latte. Später scheiterte auch David Heim bei einer Großchance am Hessigheimer Schlussmann (24.), und Can Dogan hätte nach feiner Einzelleistung in der 36. Minute wohl besser quergelegt als selbst zu abzuschließen. So ging sein Schuss von halbrechter Position am langen Pfosten vorbei und die erste Hälfte endete torlos. Die bis dahin beste Chance der Gäste nach einem Distanzschuss vereitelte TSV-Schlussmann Giovanni Trovato.