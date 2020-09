TSV 1899 Benningen „Momentaufnahme“ bleibt vorerst noch

Dabei lief zunächst alles wie am Schnürchen. Bereits in der zweiten Minute ging es nach einem Ballgewinn im Mittelfeld blitzschnell. Angelo de Capua enteilte der Bissinger Abwehr, umkurvte auch noch den herausgeeilten Keeper und schob zum 1:0 ein. Ähnliches Spiel in der 17. Minute: Nach einem erneuten Ballgewinn im Mittelfeld und einem Pass in die Tiefe war Roberto Cappella durch, der legte quer auf de Capua, und es stand 2:0. In der 26. Minute dachten viele bereits an die Vorentscheidung: Diesmal kam ein langer Diagonalball auf de Capua, der stürmte über die linke Seite in den Strafraum, legte quer zu Cappella, der das 3:0 besiegelte.