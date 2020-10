TSV 1899 Benningen Erst am Ende standesgemäß

Benningen - Alles andere als ein klarer Sieg gegen Schlusslicht Drita Kosova Kornwestheim wäre für Fußball-Bezirksligist TSV 1899 Benningen eine herbe Enttäuschung gewesen. Am Ende stand mit 4:0 (1:0) auch ein standesgemäßer Erfolg – nach dem es in der ersten Halbzeit jedoch gar nicht aussah. Denn die Benninger machten sich das Leben unnötig schwer und hatten mehrfach das Glück auf ihrer Seite. „Der Gegner wollte eigentlich gar nichts und hat nur auf unsere Fehler gewartet. Sie haben die Fehler aber nicht ausgenutzt, weil sie es nicht sauber gespielt haben“, analysierte TSV-Coach Thomas Lembeck später. Und tatsächlich hätte eine gute Bezirksliga-Mannschaft die Benninger Nachlässigkeiten wohl mit mindestens ein bis zwei Gegentoren bestraft. So aber blieb es lange Zeit beim 0:0, „weil meine Mannschaft zu nervös war und kein gutes Spiel gemacht hat. Und dann muss man auch mal mit einem dreckigen Tor in Führung gehen“, kommentierte Lembeck das 1:0 in der 39. Minute. Nach einem Freistoß ließ der Gäste-Keeper den Ball abprallen. David Heim war als Erster dran, legte ab auf Marco Djurdjevic und der setzte seinen Schuss problemlos in die Maschen. Direkt vor der Pause hätte Roberto Cappella erhöhen müssen. Bei einem super Sololauf über mehr als das halbe Feld ließ er drei Gegenspieler und den Torhüter aussteigen, um dann aber das leere Tor zu verfehlen.