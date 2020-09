TSV 1899 Benningen Der Auftaktsieg fällt ein bis zwei Tore zu hoch aus

Die Vorentscheidung kam jedoch kurz danach: Der Schiedsrichter ließ einen Vorteil für die Benninger laufen, Angelo de Capua enteilte zunächst seinem Gegenspieler und ließ dann auch dem Gäste-Keeper mit einem gefühlvollen Lupfer keine Chance. Endgültig gelesen war die Messe dann in der 82. Minute. Einen Benninger Konter schloss erneut Angelo de Capua zum 3:0 ab, wobei dieser Treffer doch sehr stark nach Abseits roch. So oder so: Der flinke Benninger Offensivmann war der Matchwinner. „Man hat heute gesehen, wie wertvoll Angelo für uns ist. Wenn er in Fahrt kommt, wird ihm auch in der Bezirksliga kein Gegenspieler was vormachen“, lobte Thomas Lembeck, der aber den dreifachen Punktgewinn keinesfalls an nur einem Mann festmachen wollte: „Justin Hill hat zum Beispiel ein bärenstarkes Spiel gemacht und im zentralen Mittelfeld jeden Zweikampf gewonnen. Und alle haben heute alles reingeworfen, was sie hatten.“ Ganz klar räumte der TSV-Coach aber auch ein, dass „die Rutesheimer heute definitiv unter Wert geschlagen wurden“. TSV 1899 Benningen:

Trovato – D. Cappella (81. Linke), Schnalke, Lauer, Willberg – Djurdjevic (76. Gruber), Hill, D. Heim, Bunderla – A. de Capua (87. L. de Capua), Flamm (36. R. Cappella).