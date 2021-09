TSV 1899 Benningen Angelo de Capua trifft dreifach

Nach dem Wechsel blieb es lange beim 2:2, und die Einladungen an die Schwieberdinger gingen weiter. Doch in diesen Situationen bewahrte Benningens Schlussmann Jonas Gröppner seine Mannschaft gleich zweimal mit starken Paraden vor einem weiteren Rückstand. „Das war überragend, da hat er uns einfach im Spiel gehalten“, lobte Thomas Lembeck seinen Keeper. Das Benninger Siegtor zum 3:2 war dann in den Augen des Trainers „vor allem eine Willensleistung von Dennis Kolder“. Der setzte sich auf der Außenbahn gegen drei Gegner durch und flankte dann in die Mitte, wo Angelo de Capua einen seiner seltenen Kopfballtreffer erzielte. „Das war aber selbst für ihn nicht schwer. Der Ball kam etwa auf 1,70 Meter Höhe. Ange musste nur etwas den Bauch einziehen und den Kopf nach vorne strecken“, beschrieb Thomas Lembeck lachend die spielentscheidende Szene. Für ihn war der Dreifach-Torschütze zwar „Man of the Match“, doch letztlich sei das nur möglich, „weil die ganze Mannschaft wunderbar gearbeitet hat und jeder für jeden da gewesen ist“.