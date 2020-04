TSG Steinheim und GSV Erdmannhausen Hochzeit nach sechsjähriger Verlobungszeit

Als recht einfach zu beantworten erwies sich die Frage nach der Trikotfarbe. Der TSG spielte bislang in weißen Trikots und blauen Hosen, der GSV in blauen Trikots und weißen Hosen. „Es bleibt also bei blau und weiß“, sagt Sascha Held lachend. Welcher Sponsor auf den Trikots seinen Namenszug drucken wird, diese Frage ist dagegen noch nicht geklärt. „Da sind wir in Gesprächen. Wir möchten natürlich möglichst alle Partner beider Vereine auch künftig mit an Bord haben“, sagt Fies.

Was die Arbeit hinter den Kulissen betrifft, so sind hier die Aufgaben bereits auf mehrere Gruppen verteilt. Die Angst, dass zu viele Köche womöglich den sprichwörtlichen Brei verderben könnten, haben die Beteiligten nicht. „In Zeiten, in denen es eh immer schwieriger wird, Leute für ein Ehrenamt zu begeistern, sind wir über jeden froh, der mit anpackt“, sagt Thomas Joos und fügt hinzu: „Wir gehen ja nicht blauäugig in diese Spielgemeinschaft. Die Vereine bleiben autark, und es gibt eine mehrseitige Vereinbarung, in der die Details und Zuständigkeiten geklärt sind. Ich denke, dass da im Vorfeld von den Beteiligten eine sehr gute Arbeit geleistet wurde. Wir gehen jedenfalls optimistisch in die neue Saison.“