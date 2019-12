TSG Steinheim bekommt Prämie vom DFB Erfolgreiche Jugendarbeit zahlt sich aus

Vorweihnachtliche Bescherung für die Fußballer des TSG Steinheim: Bezirksjugendleiter Rainer Konrad überreichte in dieser Woche einen Scheck in Höhe von 1700 Euro an Jugendkassier Eckhard Mäusli. Der großzügige Spender? Kein geringerer als der Deutsche Fußball-Bund (DFB) höchstselbst. Seit 1997 honoriert der Dachverband die Arbeit ehemaliger Ausbildungsvereine von jungen Talenten mit einer Bonuszahlung. Ist ein Jugendnationalspieler mindestens zwei Jahre in einem Amateurverein ausgebildet worden, steht diesem eine Prämie zu. Insgesamt 32 650 Euro verteilt der Württembergische Fußballverband deshalb in 2019 an 14 Klubs. Einer davon ist der TSG. Und welchem Nachwuchs-Talent hat er diese Ehre zu verdanken? Dem Fußball-Aushängeschild Nick Bätzner.