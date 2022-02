TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart Mannschaft beteiligt sich an Ticketkosten der VfB-Fans

Stuttgart - Wenn der VfB Stuttgart am Freitagabend (20.30 Uhr, Liveticker) im Landesduell bei der TSG Hoffenheim antritt, kann er sich auf seine Fans verlassen. 2200 Karten umfasste das Gästekontingent, es war in Rekordzeit vergriffen. Nicht einmal 24 Stunden dauerte es, ehe die Karten komplett vergeben waren. Der Großteil des Kontingents (1300 Karten) sind dabei Stehplätze – und die gingen wie so oft vor allem an die in Fanclubs und Gruppen organisierten Anhänger. Dazu passt, dass die Ultras erstmals seit dem Auswärtsspiel in Augsburg Ende Oktober wieder zum Teil sichtbar und lautstark auftreten werden. Das Commando Cannstatt wird zurückkehren, andere Gruppen verzichten noch auf einen organisierten Auftritt.