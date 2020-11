VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim Als Timo Werner von Alexander Zorniger lächerlich gemacht wurde

Angezählt war hinterher aber nicht der Stürmer, sondern Zorniger. Seinen eigenen Spieler zu veräppeln, das kam in der Öffentlichkeit und auch im Verein nicht gut an. Kurze Zeit später war Zorniger entlassen. Und Werner? Der erzielte im Rückspiel beim 5:1 gegen Hoffenheim erneut ein Tor. Das war nach dem 25. Spieltag. Der Club aus Cannstatt hatte sich damit zehn Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze erarbeitet und stieg am Ende trotzdem ab. Aber das ist eine andere Geschichte.

