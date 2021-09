TSG Balingen gegen VfB Stuttgart II U21 des VfB klettert nach Sieg in der Tabelle weiter nach oben

Balingen - Nach einem schleppenden Saisonstart in der Regionalliga Südwest kommt der VfB Stuttgart II immer besser in Fahrt. Bei der TSG Balingen fuhr die U21 des Bundesligisten am Freitagabend den vierten Sieg aus den vergangenen fünf Spielen ein. Am Ende stand es 3:1 (1:0) aus Sicht der Weiß-Roten, die in der Tabelle damit vorläufig auf Platz vier klettern.