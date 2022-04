Tschüss Schuhe Barfuß auf den Berg – geht das?

Der Fuß braucht Beweglichkeit

Auch der Fußspezialist Carsten Stark lässt gerne die Schuhe zu Hause stehen und geht Barfuß durch den Englischen Garten in München oder in die Berge. In seiner Praxis stehen die Füße im Mittelpunkt: Mittels eines Fußscans sowie einer Stand- und Ganganalyse schaut er sich die Füße seiner Patienten, die meist mit langjährigen, scheinbar unlösbaren Beschwerden zu ihm kommen, ganz genau an. „Füße wirken auf unsere Knie, den Rücken und unsere Gelenke und bestimme so unmittelbar unser Wohlbefinden“, sagt Stark, der auch Barfußlauftraining für Amateur- und Profisportler anbietet. Statt zu Einlagen, Spritzen oder gar Operationen rät er zu einer Kräftigung der natürlichen Fußmuskulatur. „Schuhe sind nicht notwendig für einen gesunden Gang. Was der Fuß braucht, ist Beweglichkeit und ein Training, das Muskeln, Bänder und Sehnen stärkt“, erklärt Stark.