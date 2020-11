Truthähne auf der A6 Festmahl muss nach Auffahrunfall ausfallen

Der Fahrer des Kühllasters wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Aufräumarbeiten zogen sich über Stunden: Erst gegen Mitternacht konnten alle Sperrungen wieder aufgehoben werden. Anstatt zu einem großen Festmahl ging der Weg der Truthähne indes weiter in eine Entsorgungseinrichtung. Da deren Kühlkette unterbrochen wurde, mussten die Lebensmittel vernichtet werden. Am Laster entstand Schaden in Höhe von knapp 20.000 Euro.