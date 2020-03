Trunkenheitsfahrt zwischen Pleidelsheim und Freiberg Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Eine Trunkenheitsfahrt hat in der Nacht auf Donnerstag einen Unfall mit zwei Schwerverletzten zur Folge gehabt. Ein 49-Jähriger war mit seinem Mazda gegen 1 Uhr auf der L1129 von Pleidelsheim in Richtung Freiberg unterwegs. Auf Höhe der Neckarbrücke kam er wohl infolge von Alkoholeinfluss auf die Gegenfahrbahn ab. Dort prallte der Mann frontal mit einer 48-Jährigen in ihrem Opel zusammen. Beide Personen wurden hierbei in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Insassen zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden ins Krankenhaus gebracht.