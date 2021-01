Trunkenheitsfahrt endet in Rielingshausen Mit 1,4 Promille am Steuer

Die Polizei hat am Donnerstagabend in Rielingshausen eine 43-Jährige angehalten, die unter Alkoholeinfluss mit dem Auto unterwegs gewesen ist. Ein Zeuge hatte die Nummer der Beamten gewählt, da ihm der Peugeot zuvor durch seine Fahrweise aufgefallen war. "Die Frau ist in Schlangenlinien unterwegs gewesen", so Polizeipressesprecher Peter Widenhorn: "Außerdem geriet sie immer wieder auf die Gegenfahrbahn."