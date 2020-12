Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn Schlangenlinien auf der A 81 gefahren

Pleidelsheim - Am Freitag, 18. Dezember, gegen 18.20 Uhr fiel mehreren Verkehrsteilnehmern auf der A 81 im Bereich der Anschlussstelle Pleidelsheim in Fahrtrichtung Stuttgart ein Gespann aus LKW und Anhänger auf, das teilweise nur 40 bis 60 Stundenkilometer und in Schlangenlinien fuhr, sowie zwischenzeitlich quer über alle drei Fahrstreifen auf der Fahrbahn stand.