Trumps Vorfahren Kallstadt-Bürgermeister: Ohne Trump ist mir nicht langweilig

"Das waren Spekulationen außerhalb von Kallstadt und weniger im Dorf", betonte Jaworek. Wäre Trump gekommen, hätte man ihn "wie jeden anderen Nachfahren von Auswanderern" auf den Spuren seiner Familie begleitet. "Für ihn wäre aber nicht wirklich viel zu sehen, was noch an seine Familie erinnert", sagte der CDU-Politiker. Es habe nie Bestrebungen gegeben, etwa Hinweistafeln an die Geburtshäuser seiner Großeltern zu hängen. "Für die heutigen Bewohner mag trotzdem jeder Tourist, der ein Foto macht, eine Belastung darstellen."