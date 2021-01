Trumps erstaunliche Geste Ein „sehr wohlwollender Brief“ für Biden

Bush junior führte die Tradition fort

Clinton übergab das Amt acht Jahre später an George W. Bush, den Sohn seines Vorgängers. In Clintons Brief an den Republikaner hieß es: „Von diesem Tag an sind Sie unser aller Präsident. Ich grüße Sie und wünsche Ihnen Erfolg und viel Glück. Die Bürden, die Sie jetzt schultern, sind groß, werden aber oft übertrieben. Die schiere Freude, das zu tun, was Sie für richtig halten, ist unaussprechlich.“