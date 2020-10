Trübe Aussichten in Großbottwar Das dicke Ende kommt nach dem blauen Auge

Thomas Stigler von den Freien Wählern deutete allerdings an, dass es gar nicht so einfach werden dürfte, irgendwelche Stellschrauben zu finden, an denen man drehen könne. „Wir müssen sparen. Bei all dem, was wir schon genehmigt und beschlossen haben, dürfte das aber schwierig werden“, gab er zu bedenken. Und manches lasse sich auch nicht so ohne Weiteres auf ein späteres Datum verschieben. Die Investitionen in Projekte seien gar nicht so sehr das Problem, meinte allerdings Tobias Müller. Das spüre man dann eher zeitverzögert über die Abschreibungen. „Ich mache mir eher Gedanken über den laufenden Betrieb“, sagte der Kämmerer. Das Personal müsse beispielsweise bezahlt werden, inklusive Tariferhöhungen. „Da lässt sich nicht viel reißen“, meinte er.