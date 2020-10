Trüb und kühl Tiefdruckgebiet hat Deutschland weiter im Griff

Vor 30 Jahren war das Wetter am Tag der Deutschen Einheit laut DWD übrigens deutlich freundlicher. Am 3. Oktober 1990 pendelten am Oberrhein und am Neckar die Temperaturen bei strahlendem Sonnenschein sogar um die 26 Grad. Nur in der Nordhälfte Bayerns sowie im Süden von Thüringen und Teilen Hessens mussten die Menschen die Wiedervereinigung im zähen Nebel bei 13 Grad feiern.