Trotz Waffenruhe Afghanistan: Mindestens zwölf Tote bei Anschlag auf Moschee

In den vergangenen Wochen gab es in Afghanistan wieder schwere Gefechte. Mit Beginn des offiziellen Abzugs der Truppen der USA und anderer Nato-Staaten am 1. Mai starteten die Taliban neue Offensiven in mehreren Provinzen. Beide Seiten erklärten, dem Gegner schwere Verluste zugefügt zu haben. Die Islamisten hatten von 1996 bis zur US-geführten Intervention 2001 weite Teile Afghanistans unter ihrer Kontrolle.