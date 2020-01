Trotz schwerer Verluste Umfrage: SPD in Hamburg weiter knapp vor den Grünen

Dabei geht es nicht nur um die Hamburger Grünen, sondern auch die Partei als Ganzes. Man habe die Chance, "eine zweite Ministerpräsidentin zu stellen", sagte Parteichefin Annalena Baerbock - "nicht nur in einem konservativer geprägten Flächenland, sondern in einer liberalen Großstadt". Bisher ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg der einzige grüne Landeschef. Bürgermeister stellen die Grünen schon ein paar, etwa in Hannover und Stuttgart.