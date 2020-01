Auf internationalem Parkett Machtkampf in Venezuela: Guaidó will Maduro die Stirn bieten

Guaidó kündigte an, nach dem Treffen in Kolumbien nach Europa zu reisen, um dort um Unterstützung für einen Machtwechsel und Neuwahlen in Venezuela zu werben. Am Dienstag wollte er Gespräche in London führen und dann das Weltwirtschaftsforum in Davos besuchen.

Kolumbiens Präsident Iván Duque warf Maduro vor, terroristische Gruppen zu unterstützen und die Region zu destabilisieren. Das Treffen fand in einer Polizeiakademie statt, in der bei einem Bombenanschlag der linken Guerillagruppe ELN vor einem Jahr 22 Kadetten gestorben waren.

Pompeo sagte, die Regierung in Caracas unterstütze auch die Schiiten-Miliz Hisbollah und finanziere terroristische Aktivitäten. Er rief die Länder der Region dazu auf, die Hisbollah als terroristische Vereinigung zu deklarieren. "Das iranische Regime, mit seinem bewaffneten Arm der Hisbollah, ist in Venezuela. Das ist nicht akzeptabel", sagte Pompeo.

Guaidó war trotz eines Ausreiseverbots ins Nachbarland Kolumbien gekommen, um an der Konferenz teilzunehmen. Wegen laufender Strafverfahren darf er Venezuela eigentlich nicht verlassen. Im vergangenen Jahr war er ebenfalls nach Kolumbien und in andere südamerikanische Länder gereist. Bei seiner Rückkehr wurde er am Flughafen von Caracas von einer Reihe ausländischer Diplomaten erwartet, die mit ihrer Anwesenheit seine Festnahme verhindern wollten. Wegen Einmischung in die inneren Angelegenheiten wurde der deutsche Botschafter daraufhin zur unerwünschten Person erklärt und des Landes verwiesen.