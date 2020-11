Trotz Kritik USA lassen Unkrautvernichter von Bayer und BASF zu

Ein Händler erklärte, Bayer könne nun XtendFlex-Sojabohnen für den Anbau in den USA auf den Markt bringen in Kombination mit dem XtendiMax-Unkrautvernichter. Wie stark der Umsatz in der neuen Saatsaison damit ausfalle, bleibe zunächst aber schwer abzuschätzen. So hatte Bayer die Anleger Ende September auf ein schwieriges Agrargeschäft 2021 eingestellt und dabei auch auf niedrige Preisen für wichtige Nutzpflanzen, intensiven Wettbewerb bei Soja und einen geringeren Biokraftstoffverbrauch verwiesen.

Den Bayer-Aktien halfen die Neuigkeiten aus den USA am Mittwoch nicht. Sie fielen in einem sehr schwachen Gesamtmarkt zwischenzeitlich um mehr als drei Prozent. Die Bayer-Papiere kosteten zuletzt gut 40 Euro. Zum Vergleich: Im Frühjahr 2015 lag der Kurs noch bei 146 Euro. In vergangenen beiden Jahren litten sie vor allem unter den US-Rechtsstreitigkeiten rund um angebliche Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter.

