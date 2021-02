Trotz Gegenverkehr auf der L1115 überholt Ausweichmanöver endet mit Zusammenstoß

Die L1115 ist derzeit zwischen Großbottwar und Großaspach auf Höhe des Parkplatzes Kaisersberghütte nach einem Unfall voll gesperrt. Ein Unbekannter hatte dort trotz Gegenverkehrs zum Überholmanöver angesetzt. Eine entgegenkommende Fahrerin musste daraufhin mit ihrem Wagen in den Grünstreifen ausweichen. "Dabei geriet sie jedoch ins Schleudern und prallte mit einem Sprinter zusammen", so Polizeipressesprecher Peter Widenhorn vom Präsidium in Ludwigsburg.