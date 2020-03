Trotz Coronavirus Veranstalter: Luftfahrtmesse ILA im Mai findet statt

Gegner des VfB Stuttgart

Darum ist Spitzenreiter Arminia Bielefeld so stark

Es ist nicht der VfB Stuttgart, es ist nicht der Hamburger SV: Arminia Bielefeld heißt der Tabellenführer in Liga zwei. Warum der nächste VfB-Gegner souverän an der Spitze thront – und dies in keinster Weise zu erwarten war.