Trotz Corona-Warnungen Wintersportregionen wappnen sich für einen neuen Ansturm

Dem Lockdown und allen Corona-Appellen zum Trotz hatten sich am Wochenende Massen von Ausflüglern in verschneite Bergregionen aufgemacht, was zum Teil ein Chaos auslöste. Vielerorts waren die Parkplätze schon morgens überfüllt, es kam zu langen Staus, immer wieder blieben Autos liegen. Am Mittwoch war es ruhiger, obwohl es ein Feiertag in mehreren Bundesländern war.