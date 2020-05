Trotz Corona-Pandemie RKI: Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen wahrnehmen

Berlin - Die Menschen in Deutschland sollten laut dem Robert Koch-Institut (RKI) trotz der gegenwärtigen Pandemie nicht auf Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen verzichten. Das gelte auch für die sogenannten U-Untersuchungen für Säuglinge und Kinder: Diese sollten unbedingt wahrgenommen werden, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin. Die Grundimmunisierung müsse zeitgerecht erfolgen. Die Abläufe in Praxen müssten so gestaltet sein, dass Impfungen ohne Infektionsrisiko durchgeführt werden.