Trotz Corona-Pandemie Gemeinderäte tagen seltener online

Marbach/Bottwartal - Die meisten Gemeinderäte im Raum Marbach und im Bottwartal haben in den vergangenen Wochen trotz der Risiken der Corona-Pandemie immer noch in großen Hallen getagt, nicht aber online aus dem sicheren Homeoffice heraus. Das wirft insbesondere deshalb Fragen auf, weil die Tendenz im Vorjahr in Richtung Online-Sitzung zeigte und die Inzidenzen nun höher sind. Viele Verwaltungen sehen sich aber inzwischen mit einer Präsenzsitzung rechtlich eher auf der sicheren Seite.