Trotz Corona-Pandemie DHB-Spitze spricht Machtwort: Handballer fahren zur WM

Zudem sprächen auch sportpolitische Gründe für eine Teilnahme des EM-Fünften. "Man stelle sich vor, wir wären Gastgeber der WM 2021, wir würden allen Gästen garantieren, dass wir für die Sicherheit der Spieler in der Bubble alles tun, und dann kommen Frankreich, Spanien und die Skandinavier und sagen: Wir fahren nicht nach Deutschland! Das fänden wir bestimmt nicht witzig", sagte Michelmann. Und Schober ergänzte: "Wir haben die Olympia-Qualifikation in Berlin, wir haben 2027 die WM in Deutschland - wir können da nicht isoliert Entscheidungen treffen, ohne massiven Schaden zu verursachen."

Das ist ganz im Sinne des Weltverbandes IHF und dessen Präsidenten Hassan Moustafa. In einem Gespräch mit dem "Mannheimer Morgen" verteidigte der Ägypter die Austragung des Turniers in seinem Heimatland, für das der Gastgeber ein strenges Hygienekonzept erarbeitet hat. Es würden "alle erdenklichen Maßnahmen getroffen werden, um die Gesundheit einer jeden Person zu gewährleisten, die an der Weltmeisterschaft beteiligt ist", versicherte Moustafa. "Wir können uns keine Fehler leisten, denn auch für uns steht mit der Ausrichtung des Events viel auf dem Spiel."

© dpa-infocom, dpa:201130-99-511698/4