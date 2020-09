Trotz Corona Festival des deutschen Films zieht positive Bilanz

Die 2005 gestartete Filmschau auf einer Rhein-Insel gilt als das besucherstärkste deutsche Filmfestival nach der Berlinale. Die Veranstalter in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz zeigen normal in drei Zelten fast 100 Produktionen. In diesem Jahr fand das Festival, das auch ein wichtiger Branchentreff ist, als Freiluftkino statt. Täglich liefen drei Vorstellungen für maximal je 350 Besucher.