Trickdiebe in Großingersheim und Bietigheim Geldwechsel als Vorwand für Diebstahl

Aber auch auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Talstraße in Bietigheim war am Montagvormittag ein Trickdieb aktiv. Gegen 11.30 Uhr sprach er dort einen 67-Jährigen Mann an dessen Auto an. Er und bat wiederum darum, ihm einen Euro zu wechseln. Als der Mann dieser Bitte nachkam, griff sich der Unbekannte unbemerkt eine Ausweismappe aus der Ablage der Fahrertür. In dieser befanden sich 165 Euro, diverse Papiere und Karten. Der 67-Jährige bemerkte den Diebstahl erst im Nachhinein. Der Täter wurde in diesem Fall als etwa 1,70 Meter groß und kräftig bis untersetzt beschrieben. Er sprach akzentfreies Deutsch und war dunkel gekleidet.