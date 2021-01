Trickdieb schlägt erneut in Steinheim zu 300 Euro durch Geldwechseltrick erbeutet

Nach einem Vorfall am Freitag hat am Mitwochmittag erneut ein Trickdieb in Steinheim zugeschlagen. Diesmal hatte der Unbekannte auf dem Parkplatz des Kaufland-Getränkemarkts sein Glück mit dem Geldwechseltrick versucht - leider mit Erfolg. Gegen 11.15 Uhr war ein 60-Jährigen angesprochen worden, der bei offener Fahrertür in seinem Auto saß. In gebrochenem Deutsch bat ein Mann ihn darum, Geld für den Einkaufswagen zu wechseln. Dabei verwickelte er den Angesprochenen in ein belangloses Gespräch, in dessen Verlauf er ihm unbemerkt 300 Euro aus dem Geldbeutel zog.