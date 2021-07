Trickbetrüger in Marbach Bei Rückruf droht Abzocke

Marbach - Gar nicht lustig findet Wolfgang Zeh die Anrufe, die er vermehrt in den vergangenen drei Wochen erhalten hat. „Fast jeden Tag haben sich bei mir Trickbetrüger gemeldet“, berichtet der 77-Jährige aus Marbach. Die Masche bestehe darin, dass man als Angerufener eine Bäckerei oder ein anderes Geschäft zurückrufen solle. „Dadurch entstehen hohe Kosten“, weiß Zeh, der seine Mitbürger davor warnen will und sich deshalb in unserer Redaktion meldete.