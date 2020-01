Triathlon-Einsteiger-Projekt Neue Rookies für den mz3athlon gesucht

Steinheim - An das unglaubliche Gefühl, zum ersten Mal bei einem Triathlon die Ziellinie überquert zu haben, erinnert sich wohl jeder, der das schon einmal erlebt hat. Vor allem jene Sportler, die sich das wenige Wochen zuvor vielleicht gar nicht zugetraut hätten. Die eher ein Couchpotato oder Sportmuffel waren. Und ebenso diejenigen, die beim Wettkampf ihre eigenen Erwartungen erfüllen konnten. Auch die alljährlichen Teilnehmer des Rookie-Projekts beim mz3athlon können davon ein Lied singen. Das Gefühl hat sie derart geprägt, dass nicht wenige von ihnen beim Sport hängengeblieben sind. Ob beim Triathlon oder den jeweiligen Einzeldisziplinen. Am 9. Mai findet nun in und ums Wellarium in Steinheim die 21. Auflage des mz3athlon statt. Im Vorfeld geht auch diesmal wieder ein Rookie-Projekt für Einsteiger an den Start. Los geht es konkret am 1. März. Innerhalb von zehn Wochen sollen die Teilnehmer dann für ihren ersten Wettkampf fit gemacht werden.