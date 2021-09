Triathlon Einen Traum erfüllt und einen Titel geholt

Nur eine Woche zwischen Transalpine Run und Deutscher Meisterschaft.

Nur eine Woche nach dem Transalpine Run startete die 32-Jährige bei den Deutschen Meisterschaften im Ironman 70.3 in Heilbronn – der halben Distanz des klassischen Ironman. Eigentlich eine eher ungewöhnliche Wettkampfplanung. „Aber ich war vor dem Transalpine bei einem 70.3 in Duisburg. Da hatte ich einen Platten, und das hat mich so geärgert, dass ich gesagt habe: So kann ich die Triathlonsaison nicht beenden.“ Also ging es kurz entschlossen und ohne Erwartungen nach Heilbronn. Doch dann lief es überraschend gut. „Die Radstrecke war mir eigentlich etwas zu hügelig. Aber beim Laufen hatte ich dann direkt eine richtig gute Pace. Ich habe dann immer gedacht, dass der Einbruch noch irgendwann kommt, kam er aber nicht.“ Und so wurde Melanie Altenbeck-Zorn am Ende Deutsche Meisterin in der Altersklasse W30 und Vierte in der Gesamtwertung. „Platz vier in diesem Feld mit mehreren Profis, von denen ich eine sogar hinter mir gelassen habe, das ist schon super. Und der Titel ist dann das Sahnehäubchen obendrauf“, ist die Freude riesengroß.