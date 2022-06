Triathletin Melanie Altenbeck-Zorn Plötzlich Europameisterin

Neun Stunden, 47 Minuten und 39 Sekunden für 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen – eine erreichte Zeit, die Melanie Altenbeck-Zorn noch immer nicht recht glauben kann. „Gefühlsmäßig ist bei mir alles durcheinander“, sagt die 32-Jährige lachend und überglücklich. Das hat sich auch an den Tagen nach dem Wettkampf an Pfingstsonntag nicht wirklich verändert. „So langsam kommt es bei mir aber an, was ich da geschafft habe.“