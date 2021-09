Triathlet Modest Röhl Vom Rookie zum Ironman in 832 Tagen

Nun gibt’s immer wieder Sportler, die sich dieser Herausforderung stellen. Auch jetzt am Wochenende bei der Challenge Roth gehen mehrere tausend an den Start. Doch wie schnell sich Modest Röhl dieser Distanz annäherte, ist beachtlich. Denn der 21-Jährige gehörte vor gerade mal etwas mehr als zwei Jahren den Rookies für den mz3athlon an. In Steinheim finishte er damals seinen ersten Triathlon über einen Bruchteil der Ironman-Distanz. „Damit ging’s richtig los“, sagt der Benninger rückblickend. Schnell steigerte er sich auf die Olympische Distanz und die Mitteldistanz. Letztere absolvierte er im marokkanischen Marrakesch. Und nachdem nun coronabedingt mehr als ein Jahr Pause war, meldete er sich recht spontan für Vichy an. Drei Monate vor dem Start. „Es hat zeitlich reingepasst, und durchs Joggen habe ich mich auch fitgehalten“, sagt Modest Röhl.