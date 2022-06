Trendgetränke Das sind die Sommerdrinks rund um die Welt

Griechenland: Beim Begriff U-Boot (griechisch: Ypovríchio) denken Leckermäuler von Athen bis Alexandroupolis zuallererst an dickflüssiges Mastix, das mit einem Dessertlöffel in eiskaltes Wasser getaucht wird. Für die zähe Paste werden Zucker und Vanille mit dem Harz des Mastixbaums vermischt, der ausschließlich auf der Insel Chios wächst. Das Harz hat einen recht eigenwilligen - eben harzigen - Geschmack. Jede griechische Oma weiß, wie sie mit dem Mix die Enkelkinder glücklich macht. Die Mastix-Masse löst sich beim Rühren im kalten Wasser langsam auf - einige Naschkatzen schlecken die Paste aber direkt vom Löffel und trinken anschließend das kalte Wasser zur Erfrischung in der griechischen Sommerhitze.

Sommerrotwein bei Spaniern beliebt

Israel: An heißen Sommertagen trinken Israelis gerne das süßliche Sprudelgetränk Gazoz. In Tel Aviv gibt es eine besonders trendige Version des traditionellen Fruchtlimonade: fermentierte Früchte werden dabei mit frischen Kräutern, Eis, Mineralwasser und Gewürzen gemixt. In Benny Brigas kultigem Kiosk auf dem Levinsky-Markt im Süden der Stadt ist jeder Drink eine einzigartige Mischung. Der Drink erinnert im Geschmack etwas an das Tee-Gärgetränk Kombucha. Doch das Besondere an dem Tel Aviver Gazoz sind die schönen Arrangements von Blumen und frischen Kräutern, die es wie einen Strauß schmücken - wie geschaffen für eindrucksvolle Erlebnisbilder auf sozialen Medien.

Spanien: Der deutsche Durchschnittsurlauber bestellt sich an heißen Sommertagen fast immer ein kühles Bierchen oder eine Sangria - egal ob auf Mallorca oder in Madrid. Bei den Spaniern selbst ist der Tinto de Verano - oder Sommerrotwein - aber mindestens ebenso beliebt. Der Drink soll vor rund 100 Jahren im andalusischen Córdoba erfunden worden sein. Das Gemisch ist nicht nur erfrischender, sondern in der Hitze auch verträglicher als etwa unverdünnter Wein. Das Rezept? Sehr einfach: Je zur Hälfte Rotwein und sprudelnde Zitronenlimonade. Einige Zitronen- oder Orangenscheiben, Eiswürfel - und fertig! Der Unterschied zur Sangría: Diese wird in der Regel mit Früchten, Saft und oft noch anderem Alkohol zubereitet und ist deutlich süßer.

Saft aus Zuckerrohr

Philippinen: Das wohl berühmteste und bunteste Dessert des Inselstaates ist gleichzeitig ein Drink: Halo-Halo, auf Deutsch soviel wie Mix-Mix. Für die Zubereitung werden gesüßte Früchte wie Bananen oder Kokosnussstreifen, kandierte Mung- oder Kidneybohnen sowie rote und grüne Geleestücke mit geschabtem Eis bedeckt. Das Ganze wird mit Kondensmilch übergossen und mit Leche Flan (die philippinische Version von Crème Caramel) oder violetter Eiscreme mit Yams-Geschmack getoppt und mit geröstetem jungem Reis bestreut. Dann wird die Pracht zerstört und alles zusammengemixt (daher der Name). Die dicke Flüssigkeit wird getrunken, die Früchte und Bohnen gelöffelt. In den verschiedenen Regionen variieren die Zutaten.

Indien: Saft aus Zuckerrohr ist in Indien, wo es derzeit teils über 40 Grad heiß ist, sehr beliebt. Den grünen Saft schätzen aber auch viele Menschen in anderen asiatischen Ländern. Man findet ihn überall an Straßenrändern, wo ihn Verkäufer direkt vor Ort vorbereiten. Dabei pressen sie das Zuckerrohr durch eine mit Diesel betriebene Maschine und mischen dann Zitrone, Ingwer, etwas Salz und Eis bei. Ganz hygienisch ist das Eis oft nicht, dafür macht es das Getränk umso erfrischender. Ein Glas kostet in der Hauptstadt Neu Delhi rund 10 bis 40 Cent, sagt Verkäufer Salman Khan. Er verkauft die Zuckerrohrreste später an Bauernhöfe, wo sie Kühe und andere Tiere schließlich auffressen.

Traditionsgetränk Citronnade

Tunesien: In den heißen Sommermonaten gibt es das süße und leicht bittere Traditionsgetränk an jeder Ecke: Citronnade. Die Zitronen-Limonade löscht nicht nur effektiv den Durst, viele Liebhaber schwören auch auf ihren gesundheitlichen Nutzen. Citronnade stärke das Immunsystem, senke den Blutdruck und reguliere die Verdauung, erzählen die Tunesier. Manch einer schwört, der trüb-gelbe Drink sei auch ein Schlankmacher. Allerdings ist in dem Drink, der aus pürierten Zitronen, deren Schalen und stillem Wasser besteht, auch Zucker enthalten. Bei der Herstellung gibt es zwei Lager im Land: Einige kochen das Zitronengemisch zunächst vor, die anderen nicht. Ein paar Minzblätter oder Mandeln veredeln das gefilterte Getränk, das eisgekühlt verzehrt wird.

Schweiz: Beim Durstlöschen greifen die Schweizer zu Rivella. Die Limonade mit Kohlensäure gilt als heimliches Nationalgetränk. Zitrusartig, mit Noten von Nektarine, Aprikose und ein bisschen Nussigkeit - so beschreibt ein Weintester das Aroma in einem Werbefilm. Das Rezept ist geheim, das Originalgetränk seit Gründung des Familienunternehmens vor 70 Jahren unverändert. Inzwischen gibt es Varianten mit weniger Zucker oder fruchtigen Aromen. Man weiß nur so viel: Rivella wird auf der Basis von Milchserum hergestellt. Zum Geheimnis des Erfolgs sagt der Kulturwissenschaftler Walter Leimgruber: „Manche haben ja das Gefühl, dass die Schweizer Milch in ihren Adern haben und nicht Blut.“