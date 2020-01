Treffsicher beim TSV 1899 Benningen Der 40-Tore-Sturm will sein Team zum Aufstieg führen

„Wir haben es geschafft, nach den beiden Niederlagen gegen Affalterbach und Pattonville auf einer Welle zu reiten. Und wenn man dann mal ein paar Siege im Rücken hat, geht vieles leichter“, erklärt Patrick Flamm den Höhenflug. „Wir müssen jetzt schauen, dass wir nach der Winterpause möglichst eine neue Welle erwischen.“ Denn eines ist ganz klar: Das Ziel der Benninger ist der Aufstieg, und zwar möglichst als Meister. „So wie vergangene Saison in der Relegation zu scheitern, da hat keiner von uns nochmal Bock drauf“, stellt Flamm klar. „Wir wären selbst Schuld, wenn wir das noch aus der Hand geben. Entscheidend werden wohl die ersten vier Spiele nach der Winterpause sein“, sagt de Capua und ergänzt: „Solange wir vorne die Tore machen, sind wir schwer zu stoppen.“ Dass das Duo Patrick Flamm/Angelo de Capua so oft trifft, „hat aber auch viel mit der Mannschaft zu tun. Hätten wir nicht diese Mitspieler, wäre das nicht möglich“, betont de Capua. Flamm stimmt zu: „Es gibt viele Spieler, deren Leistung sich nicht in Toren misst“, sagt er und nennt hier unter anderem Marco Djurdjevic, der viele Vorlagen gebe – ganz nebenbei aber auch schon elfmal selbst getroffen hat. „Zudem haben wir viele junge Spieler, die zwar nicht immer auf dem Platz stehen. Aber wenn sie eingesetzt werden, dann funktionieren sie. Ich denke, das ist auch ein Teil unserer Stärke“, so der 30-Jährige.