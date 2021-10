Treffpunkt in Murr Neues Jugendhaus hat einiges bewirkt

Jugendliche dürfen mitreden

Derjenige, der seit einem Jahr zusätzlich an Bord ist, heißt Andreas Vogel und kümmert sich gleich um ein besonderes Projekt: die Jugendbeteiligung im Ort. Briefe mit fünf Fragen wurden deshalb an alle Zwölf- bis 17-Jährigen verschickt. Die Teenager können sich beispielsweise dazu äußern, was sich durch Corona geändert hat und was sie sich in Murr wünschen. Antworten dazu konnte man auch am Samstag abgeben. Bei weiteren Veranstaltungen will man in den Dialog mit den Heranwachsenden kommen und sich am Ende auf ein bis zwei machbare Projekte konzentrieren und diese unter Einbindung der Jugendlichen umsetzen, erklärt Vogel.